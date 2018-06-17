На рынок выходит обновлённый бестселлер GAC Trumpchi GS4

Китайский автопроизводитель GAC объявил начало приёма заказов на рестайлинговый кроссовер Trumpchi GS4.

«Посвежевший» автомобиль наградили двухцветной окраской кузова, изменённой решеткой радиатора, модернизированными бамперами и другой головной оптикой. Плюс к этому, кроссовер выделяется иными «противотуманками» на LED-элементах и стильными L-образными светодиодными ходовыми огнями.

Салон украсили стильным многофункциональным рулём, доработанной передней панелью и новейшей «мультимедийкой», которая позволяет управлять системами машины со смартфона.

В моторном отсеке GAC Trumpchi GS4 2019 может стоять 1,3-литровый турбомотор с отдачей 137 л.с. или 152-сильный турбодвижок объёмом 1,5 литра. Сочетаться с силовым агрегатом будет 5-ступенчатая механика, 6 -скоростная автоматическая трансмиссия или 7-диапазонный робот. Обновленный GS4 может быть переднеприводным и полноприводным.

Минимальная цена нового кроссовера начинается от 99 800 юаней (974 тыс. рублей), а самая дорогая модификация модели стоит 161 800 юаней (1,58 млн рублей).