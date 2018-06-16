Audi указывает ложные данные об отдаче RS4

Проведенные сторонними экспертами тесты показали, что заявленная производителем отдача не соответствует действительности. Обычно производители завышают характеристики своих автомобилей, дабы привлечь больше внимания потребителей к своим продуктам, а также получить преимущество перед конкурирующими моделями при сравнении на бумаге, но, иногда характеристики, наоборот, занижаются. Для чего так поступает производитель, неизвестно.

Второй вариант как раз касается нашего случая. Судя по всему, Audi слегка занижает мощностные характеристики своих автомобилей, оснащенных турбомоторами, не указывая реальные показатели. Доказательством этого факта стало видео издания Carwow. Журналисты устроили длительный тест «заряженного» седана Audi RS4 Avant на динамометрическом стенде — пробег составил 4 828 километров (3 000 миль).

По паспорту отдача V-образной «битурбошестерки» TFSI объемом 2,9 литра составляет 444 л.с. и 600 Нм крутящего момента. По факту же цифры занижены, тест показал пиковую мощность 460,2 л.с., причем специалист, помогавший Carwow проводить тест, заявил, что мощность двигателя можно легко повысить до 500 л.с. с помощью простой «перепрошивки» двигателя. Разница между заявленным и фактическим крутящим моментом впечатляет еще больше — 600 и 650 Нм. Пиковую тягу двигатель выдает приблизительно на 2 750 об/мин, что является очень хорошим результатом для бензинового мотора.

Напомним, двигатель V6 сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками-переключателями и системой полного привода quattro.

Отметим, что вскоре в линейке RS-моделей Audi ожидается пополнение. Недавно был представлен новый флагманский кроссовер Q8, а буквально на днях на дорогах был замечен тестовый прототип «заряженной» модификации RS Q8. По материалам: www.kolesa.ru