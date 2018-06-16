Япония разрабатывает полностью твердотельные аккумуляторы

Токио, 16 июня / Синьхуа / — Японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий /NEDO/ на днях объявила, что в Японии в следующие 5 лет будут разработаны полностью твердотельные литиевые аккумуляторы для электромобилей нового поколения, чтобы как можно скорее внедрить их в индустрию автомобилей на новых энергоносителях.

Honda, Общий объем инвестиций в данный проект, как ожидается, составит 10 млрд японских иен. В исследованиях будут совместно участвовать 23 производителя автомобилей, аккумуляторов и материалов, включая Toyota Nissan и Panasonic, а также 15 исследовательских структур, включая Киотский университет и Институт физико-химических исследований Японии /RIKEN/. Полностью овладеть соответствующими технологиями твердотельных аккумуляторов планируется к 2022 году.

NEDO заявила, что следующее поколение автомобилей, включающее чистые дизельные автомобили, гибридные автомобили и электромобили, является курсом развития глобальной автомобильной отрасли в будущем. Многие японские производители часто представляют крупные планы по продажам электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей, поэтому внимание привлекают также и еще более высокоэффективные автомобильные аккумуляторы.

В структуре полностью твердотельных литиевых аккумуляторов отсутствуют газы и жидкости, все материалы находятся в твердом состоянии, высокая плотность, безопасность и другие характеристики дают им больше преимуществ в сравнении с традиционными «жидкотельными» аккумуляторами, они имеют широкие перспективы для внедрения в автомобилях на новых энергоносителях. —0—