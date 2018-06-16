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BMW X5 M50d примерил «костюм» от Hamann
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BMW X5 M50d примерил «костюм» от Hamann 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
«Заряженный» премиальный кроссовер, оснащенный мощным турбодизелем, получил ширококузовной обвес от немецкого тюнинг-ателье.
Хотя, баварский производитель уже представил новое поколение кросса BMW X5 в кузове G05, предшественник в кузове F15, вероятно, еще долго будет оставаться актуальным в плане тюнинга автомобилем. Живым доказательством этого является данный экземпляр M50d F15, над которым поработали специалисты швейцарской фирмы DS Automobil & autowerke.
Они навесили на BMW X5 M50d комплект ширококузовного обвеса от Hamann, с которым автомобиль стал выглядеть еще агрессивнее, а глубокий черный окрас кузова в сочетании с большими 22-дюймовыми многоспицевыми колесами Hamann Anniversary Evo черного цвета подчеркивают изменения во внешности еще больше.
Набор включает новый передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями и светодиодными противотуманками, рельефные пороги, задний бампер с встроенными диффузором и патрубками спортивной выпускной системы, а также двухсекционный задний спойлер.
Из технических апгрейдов известно только о чип-тюнинге, с которым мощность двигателя увеличилась до 462 л.с. Напомним, стоковый X5 M50d оснащается трехлитровой «тритурбошестеркой» N57D30S1, отдача которой составляет 381 л.с. и 740 Нм крутящего момента. В такой конфигурации кросс разгоняется с нуля до первой «сотни» за 5,3 секунды и набирает «максималку» 250 км/ч.
Напомним, новый BMW X5 G05 был представлен в начале текущего месяца, причем он очень похож на своего предшественника. Поменялся дизайн радиаторной решетки и архитектура салона автомобиля.
На днях портал «Карельские Вести» рассказывал про тюнинг заряженного кросс-купе BMW X6 M от G-Power.
По материалам: www.kolesa.ru
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