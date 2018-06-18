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Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин
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Компания Panoz создала самовосстанавливающуюся краску, которая будет удалять царапины 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Self-Hel Plus — изобретение будущего. Инженерам компании Panoz удалось воплотить в жизнь мечту многих владельцев автомобилей.
Это самовосстанавливающаяся краска, которой будут покрыты все автомобили компании. В состав краски будет входить "полимер памяти", который будет предотвращать царапины, возвращая их в первоначальному положению, то есть совсем истребляя. Пока что, новинка сможет справляться только с небольшими царапинами и повреждениями, но как сообщают инженеры — это не предел. На данный момент нет видео, в котором мы могли бы увидеть как действует лакокрасочное покрытие, но правдивость заявления подтверждена руководителями компаний.
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