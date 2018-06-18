Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин

Компания Panoz создала самовосстанавливающуюся краску, которая будет удалять царапины

Self-Hel Plus — изобретение будущего. Инженерам компании Panoz удалось воплотить в жизнь мечту многих владельцев автомобилей.

Это самовосстанавливающаяся краска, которой будут покрыты все автомобили компании. В состав краски будет входить "полимер памяти", который будет предотвращать царапины, возвращая их в первоначальному положению, то есть совсем истребляя. Пока что, новинка сможет справляться только с небольшими царапинами и повреждениями, но как сообщают инженеры — это не предел. На данный момент нет видео, в котором мы могли бы увидеть как действует лакокрасочное покрытие, но правдивость заявления подтверждена руководителями компаний.