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В Узбекистане могут разрешить тонировку стекол автомобилей
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В Узбекистане могут разрешить тонировку стекол автомобилей 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 17 июн — Sputnik. В Узбекистане могут легализовать тонировку стекол автомобилей, сообщает Sputnik Узбекистан.
Депутаты предлагают узаконить тонировку, использую опыт зарубежных стран — когда автовладельцы платят определенную сумму за эксплуатацию машин с затемненным окнами.
Предполагается, что езда на автомобиле с тонированным задним лобовым стеклом обойдется узбекистанцам в 3,44 миллиона сумов, с задними боковыми — 6,9 миллиона сумов.
Девяносто процентов средств от продаж разрешения на тонировку будут получать местные бюджеты.
Напомним, в начале 2017 года в Таджикистане существенно выросла стоимость разрешения на тонировку стекол автомобиля. Так, с 1 января 2017 года цена на получение соответствующего разрешения увеличилась на 25% и составляет теперь от 2,5 тысячи сомони и выше.
Теперь владельцам машины до 2004 года выпуска придется заплатить 2,5 тысячи сомони вместо привычных 2 тысяч. А владельцам новых автомобилей, выпущенных после 2005 года, уже предстоит потратить 3,1 тысяи сомони за тонировку стекол.
Причина повышения тарифов связана с изменениями размера показателя для расчетов с 40 до 50 сомони. Разрешение на тонировку стекол выдается на один год, а затем его необходимо ежегодно продлевать в Госавтоинспекции.
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