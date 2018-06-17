В Узбекистане могут разрешить тонировку стекол автомобилей

ДУШАНБЕ, 17 июн — Sputnik . В Узбекистане могут легализовать тонировку стекол автомобилей, сообщает Sputnik Узбекистан.

Депутаты предлагают узаконить тонировку, использую опыт зарубежных стран — когда автовладельцы платят определенную сумму за эксплуатацию машин с затемненным окнами.

Предполагается, что езда на автомобиле с тонированным задним лобовым стеклом обойдется узбекистанцам в 3,44 миллиона сумов, с задними боковыми — 6,9 миллиона сумов.

Девяносто процентов средств от продаж разрешения на тонировку будут получать местные бюджеты.

Напомним, в начале 2017 года в Таджикистане существенно выросла стоимость разрешения на тонировку стекол автомобиля. Так, с 1 января 2017 года цена на получение соответствующего разрешения увеличилась на 25% и составляет теперь от 2,5 тысячи сомони и выше.

Теперь владельцам машины до 2004 года выпуска придется заплатить 2,5 тысячи сомони вместо привычных 2 тысяч. А владельцам новых автомобилей, выпущенных после 2005 года, уже предстоит потратить 3,1 тысяи сомони за тонировку стекол.