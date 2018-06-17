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ТОП -10 премиальных кроссоверов 2018 года
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ТОП -10 премиальных кроссоверов 2018 года 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
По предоставленным данным Consumer Reports и J. D. Power эксперты разместили десятку кроссоверов из премиум класса выпущенных в 2018 году.
Для составления рейтинга был проведен опрос автовладельцев, которые отдали свое предпочтение кроссоверам премиального класса. Так, по их мнению, первое место занимает Acura RDX4, второе место было отдано Audi Q3, третье Audi Q5. Следующие два места были отданы BMW X1 и X3.
На шестой строчке рейтинга оказался BMW X5, седьмая строчка Buick Encore, на восьмой и девятой Lexus NX и Lexus RX. Завершает десятку лидеров Porsche Macan.
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