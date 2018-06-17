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Рассекречен обновленный Dongfeng AX7
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Рассекречен обновленный Dongfeng AX7 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Dongfeng готовит к продаже обновлённый вариант кроссовера AX7, и представил первые патентные изображения новинки.
Глядя на представленные фотографии можно заметить, что модель наградили изменённой решеткой радиатора, модернизированными бамперами, иной головной оптикой на LED-элементах, «парящей» крышей и совершенно новой багажной дверью с доработанными задними фонарями, которые соединены единым моноблоком.
Плюс к этому, Dongfeng AX7 2019 получил двухцветную окраску кузова и уникальные «катки» на 17-19 дюймов.
Габариты кросса немного отличаются от предшествующей модели: 4645 х 1880 х 1690 мм, размер колесной базы достигает 2 715 мм.
В моторном отсеке рестайлингового авто могут стоять турбодвигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра, которые вырабатывают 143 и 167 л.с. соответственно. В паре с двигателем будет трудиться 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный робот с двойным сцеплением.
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