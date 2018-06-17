Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков

Не каждый владелец знает, что сигнализацию нужно устанавливать в труднодоступное место, в такое, где его невозможно будет разглядеть взломщикам.

Эксперты провели анализ, после которого выявили 5 самых распространённый ошибок, которые допускают владельцы автомобилей, тем самым провоцируя хакеров на угон вашего автомобиля.

На первом месте специалисты отдали ошибке "Установка сигнализации на видное место". Дело в том, что хакеры уже давно в сфере мошенничества и знают как воздействовать на те или иные сигнализации, поэтому когда они находят сигнализации типа светодиодов или мигающей наклейки, могут узнать нужную информацию и отключить её.

На втором месте специалисты расположили ошибку "Установка сигнализации в дилерском центре". Опять же здесь прослеживается одна и также последовательности в установке сигнализации, они устанавливают её по одному алгоритму, а о нём уже знает угонщик. Чаще всего мошенники действуют в группировке, где помощник харкера работает в центре.

Далее "Ключ в связке", специалисты говорят, что это грубейшая ошибка, которой не воспользоваться хакеры не смогут.

Если вы самостоятельно решили не устанавливать противоугонные средства, тогда сами подписали себе приговор на угон автомобиля — это ошибка номер 4.

И на последнем месте расположилась "Наличие полиса КАСКО", это наличие привлекает мошенников.