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Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков
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Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Не каждый владелец знает, что сигнализацию нужно устанавливать в труднодоступное место, в такое, где его невозможно будет разглядеть взломщикам.
Эксперты провели анализ, после которого выявили 5 самых распространённый ошибок, которые допускают владельцы автомобилей, тем самым провоцируя хакеров на угон вашего автомобиля.
На первом месте специалисты отдали ошибке "Установка сигнализации на видное место". Дело в том, что хакеры уже давно в сфере мошенничества и знают как воздействовать на те или иные сигнализации, поэтому когда они находят сигнализации типа светодиодов или мигающей наклейки, могут узнать нужную информацию и отключить её.
На втором месте специалисты расположили ошибку "Установка сигнализации в дилерском центре". Опять же здесь прослеживается одна и также последовательности в установке сигнализации, они устанавливают её по одному алгоритму, а о нём уже знает угонщик. Чаще всего мошенники действуют в группировке, где помощник харкера работает в центре.
Далее "Ключ в связке", специалисты говорят, что это грубейшая ошибка, которой не воспользоваться хакеры не смогут.
Если вы самостоятельно решили не устанавливать противоугонные средства, тогда сами подписали себе приговор на угон автомобиля — это ошибка номер 4.
И на последнем месте расположилась "Наличие полиса КАСКО", это наличие привлекает мошенников.
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