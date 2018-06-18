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Ford отзывает в Австралии модели Everest и Ranger 2018 года
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Ford отзывает в Австралии модели Everest и Ranger 2018 года 

Daily-Motor 17 минут назад
Фото: Daily-Motor
Американская автомобильная компания Ford объявила о старте отзыва в Австралии порядка 300 кроссоверов Everest и пикапов Ranger 2018 года выпуска. Причины, побудившие австралийское подразделение «Форд» провести сервисную кампанию в отношении двух данных моделей, связаны с обнаруженными в них проблемами с рулевым управлением.
Под отзыв попало 207 единиц пикапов Ranger и 81 кроссовер Everest. В этих автомобилях существует дефект в промежуточном шкиве руля, что может привести к отсоединению колонки от рулевого механизма. Данная проблема хорошо проявляется в городском режиме езды с частыми перестроениями и маневрированиями.
Все владельцы отозванных автомобилей получат оповещения о необходимости посещения ближайшего дилерского центра для проверки рулевого механизма их машин, и, в случае необходимости, проведения их гарантийного ремонта.
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