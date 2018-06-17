Nissan и тюнеры из Arctic Trucks показали брутальный внедорожник Navara AT32

Автомобиль построили на базе модели Navara. Однако в тюнинг-ателье Arctic Trucks модели придали индивидуальные черты. В основном новшества касаются увеличения проходимости внедорожного пикапа.

На Navara Off-Roader AT32 установили 17-дюймовые литые диски с шинами на 32 дюйма. Также автомобиль получил допзащиту днища и увеличенную на 20 мм подвеску. Теперь пикап может преодолеть брод глубиной в 80 см.

В результате проделанных изменений данная модификация стала самой высокопроходимой в линейке Navara.