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Nissan и тюнеры из Arctic Trucks показали брутальный внедорожник Navara AT32
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Nissan и тюнеры из Arctic Trucks показали брутальный внедорожник Navara AT32 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Автомобиль построили на базе модели Navara. Однако в тюнинг-ателье Arctic Trucks модели придали индивидуальные черты. В основном новшества касаются увеличения проходимости внедорожного пикапа.
На Navara Off-Roader AT32 установили 17-дюймовые литые диски с шинами на 32 дюйма. Также автомобиль получил допзащиту днища и увеличенную на 20 мм подвеску. Теперь пикап может преодолеть брод глубиной в 80 см.
В результате проделанных изменений данная модификация стала самой высокопроходимой в линейке Navara.
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