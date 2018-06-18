Тюнеры ABT Sportsline прокачали Audi A8

Тюнинговое ателье ABT Sportsline продемонстрировало пакет доработок, который предназначен для дизельной модификации Audi A8.

Как рассказали представители немецкой студии, главные изменения произошли с силовым агрегатом машины. Мощность 3,3-литрового дизельного мотора смогли увеличить до 330 л.с при 650 Нм крутящего момента.

Audi A8 сможет стартовать с нуля до первой сотни всего за 5,9 секунд, отметка предельной скорость — 250 км/час.

А вот экстерьер автомобиля тюнеры оставили прежним и лишь заменили на модели колесные диски, размер которых теперь будет 22 дюйма. Специалисты ателье считают, что модель теперь прекрасно сочетает агрессию и спорт.

Пока представители компании не назвали стоимость доработанной версии Audi A8. Добавим, что прошлогодний объем продаж автомобилей немецкого производители на рынке Старого Света существенно упал. Дилерские салоны реализовали только 5 887 экземпляров машин.