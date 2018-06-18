General Motors выпустит 20 новых электромобилей к 2023 году

Компания GM продолжает работу по внедрению электромобилей в Китайской Народной Республике.

Надо отметить, что программа рассчитана до 2023 года.

На прошлой неделе руководитель китайской компании General Motors сказал, что в период 2016-20 гг они должны выпустить десяток новых электрических авто в Китае.

Следующий десяток выйдет в период с 2021-23 гг. Глава GM подчеркнул, что у них есть для этого всё: и средства, и стратегия.

В задачах General Motors — ответ на новые квоты на производство машин в КНР. Весной правительство подняла ставки налогов на производство электрических машин и подключаемых гибридных вариантов иностранными производителями. Заводы коммерческих авто присоединятся к ним в 2020 г., остальные ещё через два года.

Невзирая на квоты, General Motors в ближайшие годы сможет предоставить на рынок 20 электрических авто на совместных площадках.

GM в 2017 году запустил электромобиль Baojun E100 как раз в рамках выполнения этого плана. Baojun оснащен одной электрической силовой установкой на 39 лошадей.

На одном заряде и машина проедет почти 160 километров. Хоть автомобиль имеет очень невысокий ценник в 5300 долл, он оснащен парктроником, рулевым управлением с электрическим приводом, АБС, предупреждением об обнаружении пешеходов, электронным стояночным тормозом, а также независимой передней подвеской.