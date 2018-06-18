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General Motors выпустит 20 новых электромобилей к 2023 году
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General Motors выпустит 20 новых электромобилей к 2023 году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компания GM продолжает работу по внедрению электромобилей в Китайской Народной Республике.
Надо отметить, что программа рассчитана до 2023 года.
На прошлой неделе руководитель китайской компании General Motors сказал, что в период 2016-20 гг они должны выпустить десяток новых электрических авто в Китае.
Следующий десяток выйдет в период с 2021-23 гг. Глава GM подчеркнул, что у них есть для этого всё: и средства, и стратегия.
В задачах General Motors — ответ на новые квоты на производство машин в КНР. Весной правительство подняла ставки налогов на производство электрических машин и подключаемых гибридных вариантов иностранными производителями. Заводы коммерческих авто присоединятся к ним в 2020 г., остальные ещё через два года.
Невзирая на квоты, General Motors в ближайшие годы сможет предоставить на рынок 20 электрических авто на совместных площадках.
GM в 2017 году запустил электромобиль Baojun E100 как раз в рамках выполнения этого плана. Baojun оснащен одной электрической силовой установкой на 39 лошадей.
На одном заряде и машина проедет почти 160 километров. Хоть автомобиль имеет очень невысокий ценник в 5300 долл, он оснащен парктроником, рулевым управлением с электрическим приводом, АБС, предупреждением об обнаружении пешеходов, электронным стояночным тормозом, а также независимой передней подвеской.
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