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Nissan вместе с Arctic Trucks представили улучшенный внедорожник Navara AT32
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Nissan вместе с Arctic Trucks представили улучшенный внедорожник Navara AT32 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японский концерн Nissan показал хардкорный вездеход Navara AT32.
Надо отметить, что японцы сделали этот внедорожник совместно с тюнинговым ателье Arctic Trucks.
Автоконцерн уже заявил, что этот пикап будет самым «всепролазным» в истории их автокомпании.
Nissan и Arctic Trucks не испугались и смогли создать совместный самый настоящий монстр. Пикап Navara AT32 получил увеличенный «дорожный просвет», абсолютную защиту дна, а также улучшенные углы съезда-выезда.
Внедорожник запросто преодолеет горку более 30-ти градусов, а высокий клиренс в 24 см даст возможность пикапу заехать в воду на 0,8 метра. Такой клиренс, несомненно будет преимуществом Navara АТ32.
Правда, нужно отметить, что характеристики и салон машины в отличие от внешних изменений остались почти прежними. Также добавилась «дыхательная трубка», чтобы в мотор не попала вода.
Пикап-внедорожник пока имеет закрытый ценник. Продавать же Nissan Navara АТ32 будут только в европейских странах.
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