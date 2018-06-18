Nissan вместе с Arctic Trucks представили улучшенный внедорожник Navara AT32

Японский концерн Nissan показал хардкорный вездеход Navara AT32.

Надо отметить, что японцы сделали этот внедорожник совместно с тюнинговым ателье Arctic Trucks.

Автоконцерн уже заявил, что этот пикап будет самым «всепролазным» в истории их автокомпании.

Nissan и Arctic Trucks не испугались и смогли создать совместный самый настоящий монстр. Пикап Navara AT32 получил увеличенный «дорожный просвет», абсолютную защиту дна, а также улучшенные углы съезда-выезда.

Внедорожник запросто преодолеет горку более 30-ти градусов, а высокий клиренс в 24 см даст возможность пикапу заехать в воду на 0,8 метра. Такой клиренс, несомненно будет преимуществом Navara АТ32.

Правда, нужно отметить, что характеристики и салон машины в отличие от внешних изменений остались почти прежними. Также добавилась «дыхательная трубка», чтобы в мотор не попала вода.