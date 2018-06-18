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Kia отзывает почти две с половиной тысячи минивэнов Carnival
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Kia отзывает почти две с половиной тысячи минивэнов Carnival 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Южнокорейский автопроизводитель KIA отзывает очередную партию автомобилей.
Отзыв пройдет в Китайской Народной Республике.
На территории Поднебесной будет отозвано 2339 автомобилей Kia Carnival. Информация об отзыве минивэнов опубликовал интернет-портал китайского Главного таможенного управления.
Компания по отзывам началась 15 июня.
Уточняется, что будут отозваны автомобили, которые были сделаны с весны 2015 года по конец зимы этого года. В этих Kia Carnival может неправильно функционировать модуль, обеспечивающий управление дверьми.
Инженеры устранят неполадку при помощи обновления ПО.
Разумеется, все работы сервисных служб будут абсолютно бесплатны для хозяев. Помимо этого, все другие машины Carnival со складов начнут продаваться лишь тогда, когда инженеры проведут обновления и на них.
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