Kia отзывает в КНР почти 2 тысячи 500 минивэнов Carnival

Южнокорейский автомобильный концерн Kia объявил об отзыве в Китае порядка 2 тысяч 500 минивэнов Carnival. Старт сервисной кампании в КНР был дан с 15 июня, сообщает Главное Таможенное Управление «Поднебесной».

Под сервисную акцию попали 2 тысячи 300 единиц Carnival, сошедшие с конвейера в период с марта 2015 по февраль 2018 года. Указанные автомобили имеют дефекты системы управления дверьми.

Специалисты Kia в рамках отзыва обязуются проверить программную часть блока управления дверьми попавших под сервисную кампанию автомобилей, и, в случае необходимости, проведут бесплатную его перепрошивку. Все работы будут проводиться за счет средств концерна «Киа».