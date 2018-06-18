Ещё
Kia отзывает в КНР почти 2 тысячи 500 минивэнов Carnival
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia отзывает в КНР почти 2 тысячи 500 минивэнов Carnival 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Южнокорейский автомобильный концерн Kia объявил об отзыве в Китае порядка 2 тысяч 500 минивэнов Carnival. Старт сервисной кампании в КНР был дан с 15 июня, сообщает Главное Таможенное Управление «Поднебесной».
Под сервисную акцию попали 2 тысячи 300 единиц Carnival, сошедшие с конвейера в период с марта 2015 по февраль 2018 года. Указанные автомобили имеют дефекты системы управления дверьми.
Специалисты Kia в рамках отзыва обязуются проверить программную часть блока управления дверьми попавших под сервисную кампанию автомобилей, и, в случае необходимости, проведут бесплатную его перепрошивку. Все работы будут проводиться за счет средств концерна «Киа».
Daily-Motor: последние новости
Toyota запустит в «серию» 986-сильный гиперкар Новый бюджетный кроссовер Kia выйдет в продажу в 2019 году Ford отзывает в Австралии модели Everest и Ranger 2018 года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО3
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб228
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье49
Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение