Назло фанатам: оцениваем радикальное преображение Toyota Camry

Накануне теста я назвал Camry скучной машиной. Это случилось на редакционной планерке. Кто-то сказал, что здорово, должно быть, ездить на Camry, а я из духа противоречия заявил, что это скучно. Camry всегда была равнодушна к человеку за рулем, и за это хотелось ответить взаимностью. Однако новая Camry отмежевалась от предыдущей модели не только дизайном и новой платформой, но и концепцией. Не поспешил ли я обвинить ее в скучности?

Camry стала длиннее, шире и ниже

Будь я «Тойотой-Камри», я бы посмеивался над критиками. Какая разница, что кто-то считает твой интерьер старомодным, дизайн спорным, а характер аморфным? Счет на табло: в России не было модели, которая бы так явно и так долго доминировала над конкурентами. Критикам ничего не остается, как обвинить поклонников Camry в сектантстве, как любителей айфонов, растительной пищи и «Звездных войн». Что нисколько не портит тем настроения. Собака лает, караван идет, а Camry остается локомотивом продаж. В США, например, это вообще одна из самых продаваемых легковушек.

В основе автомобиля — новая глобальная платформа

Но Toyota решилась на перемены. Когда садишься в непривычно низкое кресло и подтягиваешь к себе неожиданно длинноходную рулевую колонку, одним глазом разглядывая панель приборов, а другим — чуть развернутую к водителю центральную консоль, появляется… нет, не косоглазие, а интерес. До лучших образцов интерьерного дизайна Toyota, пожалуй, не дотянулась, но если раньше в ее эклектичном салоне уживался старомодный кривой паз селектора с ярким технократизмом приборов, то теперь всё выполнено в едином стиле, а селектор стал симпатичным и прямоходящим. Как и предписывают законы эволюции.

Camry отказалась от прямых линий в интерьере

Пластик «под рояль» быстро пачкается

Toyota не стала избавляться от физических кнопок и ручек, и это хорошо

Приборы — не образчик информативности: центральная часть перегружена, а градуировка спидометра мелковата

Имитация дерева не выглядит дорого, зато селектор красив и удобен в пользовании. Под центральной консолью — беспроводная зарядка для смартфонов

Вместительный центральный бокс подлокотника

Навигация плохо знает российскую глубинку

Камера заднего вида с динамической разметкой

Посадка стала ниже и плотнее и намекает на изменение характера

В основе автомобиля глобальная тойотовская платформа TNGA, которая дала Camry многорычажную заднюю подвеску вместо McPherson, увеличенную на треть жесткость кузова и почти полную унификацию между моделями для разных рынков: больше не будет американской и азиатской версий. Пусть эта же платформа лежит в основе Prius, но ведь и доберман — это что-то вроде хорошо побритого колли. И, кстати, Camry, как «Приус», теперь тоже бывает гибридной. Но пока не в России.

Сильнее всего перемены чувствуются в среднескоростных поворотах

На ходу она преобразилась. Параллели со старой Camry быстро становятся неуместными, потому что Toyota не столько «тюнинговала» старое доброе, сколько подгоняла под идеалы Camry новое злое. Toyota, как производители известных резинок, отреагировала на замечания, что, мол, в них ощущения не те. И теперь ощущения те, причем не в ущерб безопасности.

Характер автомобиля преобразился: Camry теперь острее

Контакт с машиной стал естественным, руль заострился и потяжелел, возросла проворность, исчезла двусмысленность, когда ты не понимаешь, то ли она уже, то ли она ещё. Машина стала как будто компактнее и легче, хотя ни то, ни другое неверно. Но если раньше в «Камри» ездили седоки, от перемены мест которых ничего не менялось, то теперь наиболее счастливым чувствует себя тот, кто за рулем. Если, конечно, он в принципе не прочь порулить.

Водители Camry всегда были не прочь пошустрить на прямой, но теперь смогут и в поворотах

Я не стану преувеличивать. Прогресс Camry более всего заметен на фоне ее предшественницы. В ней не появилось забиячества Mazda6 или суицидальных наклонностей наиболее способных BMW. На большой скорости Camry теряет часть своей твердости и начинает погуливать по дороге. Сильнее всего она преобразилась в поворотах, где, поймав кураж, охотно реагирует на руль и дает водителю понять, велик ли еще запас ее уверенности под колесами. Если раньше ты просил ее поворачивать, то теперь приказываешь. Нет, я напрасно ворчал насчет скучности: Camry развеселили настолько, насколько позволял этикет. Если этого мало, вы ошиблись не маркой — вы ошиблись классом.

Даже на плохих дорогах машина не кажется тряской

Но Toyota не пошла слишком далеко в погоне за синей птицей драйверского счастья, и Camry сохранила высокий уровень ездового комфорта. Подвеска ощущается более жесткой и чувствительной к небольшим изъянам, но меньше стало качки и вошек паразитных колебаний. Поэтому даже на 18-дюймовых колесах трансляция качества дороги идет в салон в уже очищенном виде, где вся нецензурщина затерта и запикана.

Просвет в 155 мм при развитом бампере и длинной базе заставляет осторожничать

Еще удивительнее, что на совсем разбитой дороге ее огромные «лапти» не делают реакции болезненными, и Camry сохраняет неплохое самообладание, какие бы ямы ни стучались к ней снизу. Вот только просвет Camry маловат для разбитых дорог, поэтому на грунтовке ждешь, что снизу постучится сама грунтовка.

Шумоизоляция арок и днища вызвала вопросы

Но для чего нас потащило в мраморный карьер? Если бы не он, мы бы не узнали, что на каменистых грунтах в салон проникает назойливая дробь мелких камешков. А когда уже на асфальте задорные вихри приподняли с дороги сплющенную пластиковую бутылку, та звякнула по днищу так, будто Camry поймала ее на лету и с хрустом разжевала. В остальном автомобиль тих: на гладком новом асфальте он левитирует над поверхностью, чтобы снова разворчаться, когда начнется шершавый асфальт.

Сохранила Camry и толику здорового консерватизма с припиской «специально для России». Это для России оставили два базовых мотора объемом 2 литра (150 л. с.) и 2,5 литра (181 л. с.), не только лишенных турбонаддува и сложных систем впрыска, но и пригодных для работы на бензине АИ-92. Сохранен и шестиступенчатый гидромеханический автомат. Чтобы масштабы угрозы были понятны, новый 2,5-литровый мотор имеет степень сжатия 13, что в России вызывает сплошную тревогу. Тем более применительно к моделям, которые кичатся надежностью.

Двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра — прежние

Новый V6 развивает те же 249 л. с., но экономичнее

Проблемы создает разве что упомянутая прибавка в массе почти на центнер, отчего тестовая 2,5-литровая Camry потеряла секунду в разгоне до 100 км/час — теперь это среднестатистические 10 секунд. Ощущается ли это за рулем? Видимо, инженеры постарались завуалировать эту особенность, и обостренные реакции на газ создают чувство легкости, хотя абсолютный темп разгона… собственно, среднестатистический и есть.

Динамика разгона чуть ослабела, но для Toyota в приоритете надежность

Если этого мало, Toyota предлагает новый 3,5-литровый V6, который для России дефорсировали с 300+ л. с. до удобных 249 л. с. и также адаптировали для работы на бензине АИ-92. Темп разгона улучшается до 7,7 секунды до сотни, но Camry со старым мотором все равно выигрывает более полусекунды. Спишем на экологию: с новым двигателем она стала на 0,5–1 л/100 км экономичнее. Но, может быть, дело в трансмиссии, ведь в паре с V6 модель получает восьмиступенчатый автомат.

Camry я снимал в действующем карьере по добыче мрамора близ села Коелга

А что же с задней частью салона? Ведь Camry любят не только и даже не столько частные лица — любят ее и чиновники, и руководители предприятий, и любят ее, так сказать, сзади. Собственно, Skoda Superb традиционно превосходит всех конкурентов в этом классе, но и Camry тесной никогда не была. А теперь? А теперь на заднем ряду обращаешь внимание на довольно низкую крышу и минимум пространства для ступней, если водитель изволил опустить кресло в нижнюю точку. Пространства для коленей по-прежнему достаточно, не вызывает вопросов и сама посадка.

Продольные размеры салона сохранились, но линия крыши стала ниже

Развлечений для задних пассажиров немного: разве что регулируемые дефлекторы и пара USB-портов

Но если скучновато, можно заказать сенсорный пульт управления и трехзонный климат-контроль

Обычный подлокотник не фиксируется и лежит на подушке сидений

Объем багажника чуть уменьшился (до 493 л), а грузить его на 100% не дают вдвижные петли. Снижение объема, скорее всего, связано с более громоздкой многорычажной подвеской

Под полом — инструмент в удобном лотке

Полноразмерное колесо такого размера да на литом диске не часто встретишь в роли запаски

В общем, Camry сделала не только подтяжку лица, но и подтяжку салона таким образом, что фокус чуть-чуть сместился вперед. Но не настолько, чтобы кто-то отказался ездить на втором ряду.

Прайс лист стартует от 1,399 миллиона рублей

Цена автомобиля изменилась хитро: базовая версия оказалась даже дешевле прежней модели, если не учитывать демпинг, который предлагали дилеры накануне выхода новинки. Базовая цена составляет 1,4 миллиона рублей, а оснащение вполне традиционно для модели: шесть подушек, ESP, климат-контроль, легкосплавные диски, противотуманные фары… Основной свет, кстати, теперь строго светодиодный.

В среднем Camry прибавила в цене 5–10%

Но прочие версии подорожали, например, 2,5-литровая Camry в комплектации «Стандарт Плюс» соответствует прежней комплектации «Комфорт», но прибавила в цене 87 тысяч — теперь от 1,644 миллиона рублей. Camry 3,5 V6 получила подогрев руля и адаптивный круиз-контроль, а цена возросла до 2,187 миллиона рублей в комплектации «Люкс Safety» — почти на 180 тысяч рублей больше. Хотя всё это укладывается в общий тренд подорожания автомобилей — как говорили герои одного автомобильного фильма, «не мы такие, жизнь такая».

Главная интрига: повторит ли новая Camry успех предка?

Наверняка смена поколений Camry была непростым шагом для Toyota, ведь отстаивать титул сложнее, чем завоевывать. Когда половину успеха обеспечивает репутация, ты вынужден идти по минному полю людских ожиданий, которые не всегда поддаются формальной логике. Нужно ли фанатам Camry улучшение управляемости? Понравится ли им хищная внешность? Не скажут ли они, что интерьер новой Camry потерял душевность или какую-нибудь «ламповую теплоту»?

Крыша стала более покатой, поэтому в некоторых ракурсах Camry напоминает лифтбэк

Первый полный месяц на российском рынке завершился для Camry своеобразным триумфом — с результатом 2,6 тысячи она стала самой продаваемой моделью марки, а в общем зачете опередила не только всех одноклассников, но даже «бестселлеры» вроде Renault Logan, Chevrolet Niva и Skoda Octavia. Правда, к статистике примешивалась прежняя Camry, плюс наверняка работал эффект новизны: кого-кого, а новую Camry ждали с нетерпением. Даже остановивший меня инспектор ГИБДД сразу распознал в ней «ту самую новую „Камри“» и прошелся по списку часто задаваемых вопросов: как, сколько и почём.

Впрочем, «эффект Camry», если он существует в природе, основан на долговременной репутации модели. И усилит его или ослабит новинка — покажет время. Долгое время.