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Персонализация от BMW — больше, чем просто смена цвета
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Персонализация от BMW — больше, чем просто смена цвета 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Уже более двадцати пяти лет специалисты из BMW Individual воплощают главные желания клиентов, которые хотят сделать их транспортные средства максимально индивидуальными и эксклюзивными.
Отдел персонализации баварского производителя всегда пытается предлагать все больше возможностей, исключая любые ограничения для усовершенствования нового BMW. И чтобы еще раз это доказать и продемонстрировать целый ряд услуг, BMW Individual показывает потребителю специальный M760Li, созданный в честь 25-летнего юбилея программы. Автомобиль, окрашенный в роскошный оттенок Damask Red, получает невероятную атмосферу в салоне. Высококачественная кожа покрывает абсолютно все, включая дверные пороги и боковые крышки приборной панели. Конкретно для этой модели используется двухцветная мелкозернистая отделка Merino в оттенках Smoke White и Criollo Brow. Немало акцентов выполнены из дерева, в то время как оставшиеся элементы интерьера отделаны тонким слоем резины.
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