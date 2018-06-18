Toyota Camry. Больше, злее, теснее

Почти мистическая любовь россиян к Toyota Camry зиждилась на ее здоровом консерватизме. Сколотив репутацию надежной и ликвидной машины еще в 1990-е, Toyota уверенно капитализировала ее, избегая поспешных решений, всяких турбонаддувов и роботизированных трансмиссий. И вдруг Toyota провела самое радикальное обновление Camry в новейшей истории, породив очевидный вопрос: не потеряла ли она больше, чем нашла?

Азарт в поворотах

Радикальность, на самом деле, вынужденная. Как и прочие производители, Toyota переводит свой автопарк на глобализованные платформы, и новая Camry, например, делит набор компонентов и технологий с новым Prius, компактным кроссовером C-HR и новым RAV4.

Вместе с платформой Camry получила, например, многорычажную заднюю подвеску вместо McPherson, гибридные версии и увеличенную жесткость кузова. И, как бы поразмыслив над пройденным путем, добавила к этому экспрессивный дизайн, новый интерьер и обещание понравиться водителям с активной жизненной позицией.

Изменение управляемости, пожалуй, и есть самое фундаментальное изменение. Camry всегда была автомобилем комфортным и предсказуемым, но уж очень отстраненным от человека за рулем, словно тот обязан быть исключительно наемным водителем. Новая Camry — это заострившийся руль, хорошее чувство машины и умение прописывать ровные дуги без подруливаний.

Старые гены, впрочем, иногда пробиваются. Скажем, на большой скорости автомобиль «оживает» над дорогой, будто нащупывает невидимую колею. А может быть, он в самом деле реагирует на плохо заметную колейность, чего раньше не случалось. Как бы то ни было, ехать с азартом на Camry теперь не только возможно, но и приятно.

Не слишком поступились и комфортом. Новая подвеска сделала машину более чувствительность к мелочевке, но попутно снизила паразитные вибрации и раскачку настолько, что на круг вышел даже плюс: дороги разного качества Camry преодолевает с одинаковым хладнокровием. На разбитом покрытии проблемой является небольшой просвет, но не сама подвеска.

А вот с шумозоляцией как будто вышел конфуз: на ходу слишком отчетливо слышишь, что происходит под днищем машины, словно плывешь по мелководью на байдарке. Вот шелест травы. Вот дробь мелких камешков. Вот клацнула по дну поднятая аэродинамическим вихрем смятая пластиковая бутылка. Показалось? Может быть. Но показалось неоднократно.

Еще секунда до «сотни»

Интересно, что, став динамичнее в поворотах, Camry растратила прыть на прямой. Toyota не заигрывает с авиационным технологиями, не сидит на алюминии или углеволокне, поэтому новая Camry 2.5 добавила чуть ли не центнер массы, а с ним набрала лишнюю секунду в разгоне до 100 км/час. Но случилось это не просто так.

В других странах Camry положен новый 206-сильный 2,5-литровый мотор в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Вероятно, это компенсирует и потерю динамики, и возможный перерасход топлива: новый двигатель экономичнее. Но в России оба базовых мотора оставили как есть: двухлитровый развивает 150 л.с., 2,5-литровый — 181 л.с. Остался прежним и шестиступенчатый автомат.

Резкой потери динамики не ощущается, возможно, из-за более острой настройки педали газа. С точки зрения рутинной езды возможностей 2,5-литрового мотора достаточно, но доминировать над потоком не получается: во время обгонов мой темп без натуги выдерживает Skoda Octavia 1.4 TSI. Да и какие труды — она в принципе шустрее.

Прежние плюсы, новые минусы

Зато Toyota сохранила тот консерватизм, который позволил ей обойтись без скандалов с форсированными турбомоторами и роботизированными коробками передач. Тем более, в России новый 2,5-литровый мотор со степенью сжатия 13 единиц вызывал бы естественные подозрения — что будет, если на трассе зальют бензин с пониженным октановым числом? Нынешние моторы, например, переваривают бензин АИ-92, что для «дальнобойного» седана — плюс.

Осталась и Camry 3.5, причем мощность его хоть и не изменилась — 249 л.с., — сам двигатель новый и оснащается восьмиступенчатым автоматом. Правда, даже с ним новая Camry уступает предшественнице в динамике разгона.

Еще одним поводом для ворчания традиционно был интерьер Camry, страдавший от некоторой эклектичности: в нем были цитаты из современности и аллюзии на машины из 90-х. Он был пресыщенным, ярким и старомодным. Новый интерьер создавали с нуля, свободно и логично расположив все кнопки, барашки и дисплеи по центральной консоли затейливого вида. Получилось не то что бы очень свежо, но, по крайней мере, единообразно. Покритиковать Camry можно за выбор материалов, например, черный глянцевый пластик — страшный грязнуля, а пластиковое «дерево» по-прежнему отдает мещанским китчем.

Зато посадка за рулем стала более естественной для тех, кто любит порулить: кресло опускается ниже, руль подтягивает ближе.

Вообще вся Camry пронизана этим «духом драйверства», как бы говоря: смотри, мне не просто зажали подвеску или обострили на треть рулевое. Мои создатели провели масштабную работу, которая касается и посадки за рулем, и лихо ниспадающей крыши, которая в некоторых ракурсах придает Camry сходство с лифтбэком. Но эта же скошенная крыша снизила запас места над головой для обитателей второго ряда, а низкое переднее сиденье урезало пространство для ступеней. И вроде бы продольная вместимость осталась на прежнем уровне, но задний ряд как будто перестал быть равнозначным относительно переднего.

Меньше стал и багажник: 493 литра — результат приемлемый, но не рекордный. Видимо, сказалась более «объемная» многорычажная подвеска. К тому же вдвижные петли не позволяют загрузить багажник до отрыжки.

В целом, Camry выглядит основательной работой над областями, за которые ее поругивали недоброжелатели. Другой вопрос, насколько критичным было мнение недоброжелателей, если доброжелатели голосовали за нее рублем и долларом, удерживая на гребне продаж и в России, и в США? Ведь если у вас есть недостатки и вас никто не любит — это недостатки. Но если любят — это уже, извините, харизма.

Впрочем, работу над ошибками провели с известной деликатностью, поэтому Camry не стала тряской или провокационной, равно как ее интерьер не напугает человека, который чурается всего прогрессивного (для этого у Toyota есть Lexus ). Главный вопрос, скорее, в надежности, которая традиционно считается коньком марки, но все точки над i расставит рынок. И не сейчас, а лет через десять.

Снова в лидерах

Пока же будущее для Camry выглядит оптимистично, потому что в первый же полный месяц продаж модель питерской сборки выбилась в лидеры среди автомобилей Toyota, равно как и сохранила первенство в своем классе. Да что в классе: она продается лучше, чем Renault Logan

Отчасти этому способствовала хитрая ценовая политика, например, базовая версия даже слегка подешевела и стоит от 1,399 млн рублей. Правда, перед выходом новой модели Toyota скинула цены на прошлые версии, но, если не учитывать этого, получается удешевление на 8 тысяч рублей.

Однако большинство прочих версий подорожали. Например, Camry 2.5 прибавила 87 тысяч (до 1,644 млн), а версия с V6 и вовсе около 180 тысяч (от 2,187 млн). Впрочем, после апрельского удешевления рубля цены скорректировали многие производители, поэтому с некоторой натяжкой можно считать, что при прочих равных Camry почти сохранила цены.

А потому купить ее в базовой и близких к ней комплектациях проблематично: по традиции старых добрых времен, за новой Toyota выстроилась очередь. Правда, богатые версии есть в наличии у дилеров, то есть ажиотаж все равно придирчивый: не все готовы отдавать более 2 миллионов за Camry. А вот за 1,5 млн многие не видят ей альтернативы.

И управляемость или дизайн тут вообще не причем. У Camry в России свой статус, смысл которого вы никогда не поймете из одних только технических характеристик.

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