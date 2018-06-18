В Европе оставят в продаже только электрический Kia Soul

Достаточно неожиданный шаг сделала компания Kia на европейском рынке. Для него перестали выпускать бензиновые и дизельные версии модели Soul, оставив в плане поставок только электромобили.

После того, как дилерские склады опустеют, в Старом Свете можно будет купить только Soul EV со 110-сильным электромотором, батареей на 30 кВт*ч и запасом хода до 250 километров. Без учета субсидий он стоит в Германии от 29,5 тысячи евро, тогда как самый простой Soul с ДВС предлагается за 17,2 тысячи.

Решение подкреплено статистикой. В прошлом году в Европе почти половина покупателей выбрала электрический Soul: 5400 человек из 12 100. Так что, возможно, в свете борьбы с дизелями корейцы несильно проиграют по объему продаж.

Что касается России, то нас подобная практика, конечно же, не касается. А на открывающемся в конце августа Московском автосалоне компания Kia обещает показать обновленный Soul. Изменения явно будут малозаметными: машина нового поколения ожидается уже в следующем году.