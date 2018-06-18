Ещё
В Европе оставят в продаже только электрический Kia Soul
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Европе оставят в продаже только электрический Kia Soul 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Достаточно неожиданный шаг сделала компания Kia на европейском рынке. Для него перестали выпускать бензиновые и дизельные версии модели Soul, оставив в плане поставок только электромобили.
После того, как дилерские склады опустеют, в Старом Свете можно будет купить только Soul EV со 110-сильным электромотором, батареей на 30 кВт*ч и запасом хода до 250 километров. Без учета субсидий он стоит в Германии от 29,5 тысячи евро, тогда как самый простой Soul с ДВС предлагается за 17,2 тысячи.
Решение подкреплено статистикой. В прошлом году в Европе почти половина покупателей выбрала электрический Soul: 5400 человек из 12 100. Так что, возможно, в свете борьбы с дизелями корейцы несильно проиграют по объему продаж.
Что касается России, то нас подобная практика, конечно же, не касается. А на открывающемся в конце августа Московском автосалоне компания Kia обещает показать обновленный Soul. Изменения явно будут малозаметными: машина нового поколения ожидается уже в следующем году.
CarClub: последние новости
BMW 3-Series попался фотошпионам Porsche 911 превратили в спидстер Стартовали продажи «УАЗа Патриот» в футбольной спецсерии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП17
Первая смерть на Крымском мосту304
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб230
Бензин начал дешеветь9
Два штрафа за одно нарушение: ГИБДД не видит проблем1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение