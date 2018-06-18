Ещё
Кингисеппский машиностроительный завод вошел в состав «Калашникова»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кингисеппский машиностроительный завод вошел в состав «Калашникова» 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Концерн «Калашников» завершил сделку по приобретению Кингисеппского машиностроительного завода и ООО «Дизельзипсервис». Напомним, о планах было известно еще в начале апреля. Покупка могла быть связана с намерением компании сосредоточиться на развитии судостроительного кластера.
Как говорится в сообщении предприятия, «Калашников» намерен возродить производство всего модельного ряда двигателей завода «Русский дизель». Оба вошедших в состав завода предприятия изготавливают комплектующие для судовых двигателей.
КМЗ и «Дизельзипсервис» станут базой для кластера дизелестроения, который создается в Ленинградской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
АвтоВАЗ отзывает более 38 тысяч автомобилей LADA 4×4 Бензин дорожает? Составлен топ-5 самых экономичных автомобилей Центробанк сообщил о новых тарифах ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб229
Бензин начал дешеветь9
Мотоциклист наказал невнимательного водителя17
Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение