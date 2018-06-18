Кингисеппский машиностроительный завод вошел в состав «Калашникова»

Концерн «Калашников» завершил сделку по приобретению Кингисеппского машиностроительного завода и ООО «Дизельзипсервис». Напомним, о планах было известно еще в начале апреля. Покупка могла быть связана с намерением компании сосредоточиться на развитии судостроительного кластера.

Как говорится в сообщении предприятия, «Калашников» намерен возродить производство всего модельного ряда двигателей завода «Русский дизель». Оба вошедших в состав завода предприятия изготавливают комплектующие для судовых двигателей.

КМЗ и «Дизельзипсервис» станут базой для кластера дизелестроения, который создается в Ленинградской области.