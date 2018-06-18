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Первые фотографии нового Audi A1 появились в Сети
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Первые фотографии нового Audi A1 появились в Сети 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Немецкий концерн Audi заявлял, что вскоре проведет премьеру нового автомобиля с литерой A1.
Сегодня в интернете появились официальные фотографии нового хэтчбека Audi A1.
Обновленная машина будет иметь динамичный и стильный дизайн. Работая над внешним видом, инженеры немецкого концерна некоторые элементы взяли у внедорожника Q2. Например, у Audi A1 будет такой же агрессивный передок.
Сам хэтчбек построен на платформе MQB A0, произведенной с применением стали и алюминия. По всей вероятности, из-за увеличения размеров, в салоне автомобиля станет как никогда просторно.
Линейку движков возьмут Volkswagen Polo.
Автоконцерн хочет показать новые авто уже в ближайшие дни, а премьера для широкого автолюбителя будет проходить на парижском моторшоу осенью этого года.
Приобрести Audi A1 можно будет уже в декабре 2018 года.
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