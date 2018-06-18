Первые фотографии нового Audi A1 появились в Сети

Немецкий концерн Audi заявлял, что вскоре проведет премьеру нового автомобиля с литерой A1.

Сегодня в интернете появились официальные фотографии нового хэтчбека Audi A1

Обновленная машина будет иметь динамичный и стильный дизайн. Работая над внешним видом, инженеры немецкого концерна некоторые элементы взяли у внедорожника Q2. Например, у Audi A1 будет такой же агрессивный передок.

Сам хэтчбек построен на платформе MQB A0, произведенной с применением стали и алюминия. По всей вероятности, из-за увеличения размеров, в салоне автомобиля станет как никогда просторно.

Автоконцерн хочет показать новые авто уже в ближайшие дни, а премьера для широкого автолюбителя будет проходить на парижском моторшоу осенью этого года.

Приобрести Audi A1 можно будет уже в декабре 2018 года.