В сети появились фотографии Audi A1

Сегодня в сети были опубликованы первые изображения нового поколения популярного хэтчбека модели Audi A1. Спустя несколько часов также были обнародованы его технические характеристики.

Опубликовал фотографии один из профильных зарубежных ресурсов. Внешне новинка оказалось очень похожа на А3. А вот рисунок оригинальной радиаторной решётки новинке достался от модели А1. По предварительным данным длина автомобиля составит четыре метра четыре сантиметра. Багажное отделение должно стать на семьдесят литров больше, чем объём багажника актуальной версии. Но, несмотря на то, что производитель увеличил размеры автомобиля, его вес благодаря обновлённой платформе останется прежним.

Если верить источнику, то в основу автомобиля лягут литровый мотор с отдачей в девяносто пять лошадиных сил, мотор объёмом в 1.4 литра и в 1.5 литра, последний будет работать на тяжёлом топливе. Ходят слухи, что со временем компания планирует выпустить гибридную модификацию модели.

Салон машины будет выглядеть не менее современным. Стандартная приборная доска будет заменена цифровой, а система мультимедиа получит тачскрин для управления.