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Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом
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Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Бельгийский сайт Autotijd опубликовал первые официальные фотографии хэтчбека Audi A1 нового поколения. Ожидается, что официальный дебют модели состоится уже вечером 18 июня.
Как сообщалось ранее, следующая «единичка» сменит платформу — хэтчбек теперь будет построен на модульном шасси MQB. Как и A3, модель лишится пятидверной модификации и станет выпускаться только в виде трехдверки, при этом само сборочное производство перенесут из Бельгии на испанский завод Seat.
На снимках новинка показана в двух модификациях: 35 TSI и 40 TSI, причем обе со спорт-пакетом S Line. Детальной информации о гамме двигателей пока нет, однако предполагается, что хэтчбек будет предлагаться со 116-сильным трехцилиндровым мотором объемом один литр и 150-сильной «четверкой» 1.5.
Также ожидается появление «заряженной» модификации S1 с полным приводом и двигателем, выдающим около 250 сил.
Публичная премьера новинки пройдет на октябрьском моторшоу в Париже.
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