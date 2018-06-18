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Опубликованы подробности о новом Nissan GT-R 2018
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Опубликованы подробности о новом Nissan GT-R 2018 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети опубликована более подробная информация о спорткаре Nissan GT-R 2018 новейшего поколения.
Отметим, что на рынке новая модель будет представлена уже в самом начале будущего года.
В движение Nissan GT-R 2018 будет приводиться силовым агрегатом, который вырабатывает 596 лошадиных сил. Модель с нуля до первой сотни разгоняется за 4-4,5 сек., однако спорткар также уверенно чувствует себя на крутых виражах и высоких скоростях. Специалисты отмечают превосходную управляемость спорткара.
Новый Nissan GT-R будет превосходным вариантом и для передвижения по городу, и для участия в спортивных соревнованиях.
Добавим, что эксперты подчеркнули, что автомобиль имеет довольно высокую стоимость Nissan GT-R 2018. Ценник составит примерно 102 тысяч долларов. Примерно столько же будет стоить Porsche 911, хотя он выделяется более привлекательным внешним видом, новейшим оснащением и более удобной коробкой передач.
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