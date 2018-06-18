Опубликованы подробности о новом Nissan GT-R 2018

В сети опубликована более подробная информация о спорткаре Nissan GT-R 2018 новейшего поколения.

Отметим, что на рынке новая модель будет представлена уже в самом начале будущего года.

В движение Nissan GT-R 2018 будет приводиться силовым агрегатом, который вырабатывает 596 лошадиных сил. Модель с нуля до первой сотни разгоняется за 4-4,5 сек., однако спорткар также уверенно чувствует себя на крутых виражах и высоких скоростях. Специалисты отмечают превосходную управляемость спорткара.

Новый Nissan GT-R будет превосходным вариантом и для передвижения по городу, и для участия в спортивных соревнованиях.