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Новая версия DS 3 Cafe Racer Limited Edition представлена
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Новая версия DS 3 Cafe Racer Limited Edition представлена 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Премиум-бренд Citroen DS представляет специальное издание DS 3 под названием Cafe Racer Limited Edition. Автомобиль, производство которого ограничено 150 экземплярами, будет предложен в трех вариантах исполнения. Первый использует двигатель мощностью 110 лошадиных сил и механическую коробку передач, второй предлагает шестиступенчатую автоматическую коробку передач и третий — мотор с отдачей в 130 лошадиных сил.
Все версии доступны в четырех оттенках: Ink Blue, Perla Nera Black, Platinum Grey, Ruby Red и с крышей в цвете Parthenon Cream с уникальным дизайном. На дверях и капоте DS 3 располагаются отличительные значки Cafe Racer, а также присутствуют эксклюзивные 17-дюймовые диски, хромированная эмблема, тонированные задние окна, глянцевые дверные ручки и боковые зеркала. Внутри есть кожаные сидения, рулевое колесо с отделкой из перфорированной кожи, алюминиевые педали, подставка для ног и целый ряд специальных функций. Список оборудования включает ксеноновые фары, реверсивную камеру, 7-дюймовый сенсорный дисплей, спутниковый навигатор, функцию DS Connect Box с системами экстренной помощи, поддержку с Apple CarPlay и MirrorLink.
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