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«УАЗ» запустил в продажу футбольный Patriot
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«УАЗ» запустил в продажу футбольный Patriot 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
В честь Чемпионата мира по футболу компания «УАЗ» подготовила особую версию популярного вседорожника «Патриот».
Футбольный Patriot окрашен в эксклюзивный тёмно-синий цвет, получивший поэтическое имя «Синий Байкал». Кузов автомобиля украшен специально разработанными шильдиками и оригинальными колёсными легкосплавными дисками с футбольным дизайном. Атермальные синие задние стёкла дополняют футбольный образ «Патриота».
Салон автомобиля отделан кожей с контрастной прострочкой и тиснением на футбольную тематику. Рычаг КПП и стояночный тормоз также оформлены в особом стиле.
Базой для футбольного Patriot послужила комплектация «Престиж». Автомобиль оснащён круиз-контролем, функцией «вежливый свет», датчиками парковки, подогревом передних сидений и рулевого колеса, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном. В навигационной системе установлены карты России, Белоруссии, Казахстана и Украины. Дополнительно спецверсия комплектуется климат-контролем. Опционально доступен «зимний пакет», в который входит подогрев задних сидений и лобового стекла.
Автомобили специальной серии уже можно приобрести в официальных дилерских центрах. Стоимость автомобиля составляет 995 000 рублей.
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