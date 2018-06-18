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Новый Huansu Hyosow C60 дебютировал в Китае
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Новый Huansu Hyosow C60 дебютировал в Китае 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Компания Huansu Auto выпустила новый автомобиль, явно подражающий итальянскому кроссоверу. В любом случае это не точная копия Lamborghini Urus, а весьма похожая модель, имеющая аналогичные вентиляционные отверстия, профиль и задние светодиодные фары.
Такой автомобиль — идеальный выбор для тех, кто не имеет возможности приобрести оригинальный Lamborghini Urus. Ожидается, что Hyosow C60 будет стартовать от 15 570 долларов (топовая версия оценивается в 23 355 долларов). Новинка должна предложить достаточно свободного пространства для пяти пассажиров, при этом колесная база составит 2 815 миллиметров или на 187 миллиметров больше, нежели у Lamborghini. Размеры Hyosow C60: длина 4 820 миллиметров, ширина 1 915 миллиметров и высота 1 660 миллиметров. Несмотря на то, что в предыдущих ответах говорилось о 1,5-литровом двигателем, обеспечивающем 150 лошадиных сил, кроссовер получил 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, предоставляющий 181 лошадиную силу и 285 Нм крутящего момента. Мотор поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач и восьмиступенчатым автоматом.
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