Новый Huansu Hyosow C60 дебютировал в Китае

Компания Huansu Auto выпустила новый автомобиль, явно подражающий итальянскому кроссоверу. В любом случае это не точная копия Lamborghini Urus , а весьма похожая модель, имеющая аналогичные вентиляционные отверстия, профиль и задние светодиодные фары.

Такой автомобиль — идеальный выбор для тех, кто не имеет возможности приобрести оригинальный Lamborghini Urus. Ожидается, что Hyosow C60 будет стартовать от 15 570 долларов (топовая версия оценивается в 23 355 долларов). Новинка должна предложить достаточно свободного пространства для пяти пассажиров, при этом колесная база составит 2 815 миллиметров или на 187 миллиметров больше, нежели у Lamborghini. Размеры Hyosow C60: длина 4 820 миллиметров, ширина 1 915 миллиметров и высота 1 660 миллиметров. Несмотря на то, что в предыдущих ответах говорилось о 1,5-литровом двигателем, обеспечивающем 150 лошадиных сил, кроссовер получил 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, предоставляющий 181 лошадиную силу и 285 Нм крутящего момента. Мотор поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач и восьмиступенчатым автоматом.