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Тюнеры превратили маленький Toyota C-HR в настоящего агрессора
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Тюнеры превратили маленький Toyota C-HR в настоящего агрессора 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Как вы наверняка помните, российские дилеры компании Toyota уже начали предлагать маленький, но весьма неординарный кроссовер C-HR. Модель поставляется к нам с завода в Турции и оснащена всем современным оборудованием, поэтому даже в начальной комплектации цена весьма «кусачая» для такого малыша — от1.3 млн рублей.
Видимо, именно поэтому едва ли стоит рассчитывать на частые встречи с Toyota C-HR на российских дорогах, однако это явно имиджевая модель и ореол эксклюзивности ей не помешает. Вероятно, именно по причине врожденной яркости и нонконформизма Toyota C-HR и привлекла славящихся своими радикальными идеями тюнеров из японской студии Wald International.
Новый проект Wald превращает C-HR в настоящего дорожного агрессора с новыми бамперами, новой передней юбкой, расширенными боковыми юбками и здоровенным задним диффузором. Также у модели появились эксклюзивные легкосплавные «катки» диаметром до 22 дюймов и маленькие светодиодные огни спереди и сзади.
Студия предлагает два стилистических исполнения экстерьера своего проекта на базе C-HR — однотонный черный и двухцветный (насыщенный зеленый с черной крышей и акцентами). Салоне кроссовера может быть персонализирован посредством применения одного из нескольких типов отделки Wald, каждый из которых щеголяет фирменными ковриками, шильдиками и алюминиевым педальным узлом.
Wald решили не ограничиваться лишь визуальными изысками и плюсом проапгрейдили тормозную систему Toyota C-HR, также поставив муффлер в выхлопную систему. Не обошлось и без новой заниженной спортивной подвески с жесткими настройками.
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