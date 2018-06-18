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Новый Audi A1 рассекретили на официальных фото
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Новый Audi A1 рассекретили на официальных фото 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Первые официальные изображения модели A1 нового поколения появились в Сети.
Снимки опубликовал бельгийский портал Autotijd — на них представлены модификации 35 TSI и 40 TSI с пакетом S-Line, который включает спортивный обвес и задний диффузор. Судя по фото, автомобиль получил новую, более массивную решетку радиатора, квадратную переднюю оптику и L-образные задние фонари. В целом хэтчбек стал выглядеть более динамично за счет стилистических элементов, позаимствованных у компактного кроссовера Audi Q2.
Как и предполагалось, в салоне появилась электронная жидкокристаллическая приборная панель Virtual Cockpit и сенсорный мультимедийный дисплей, как в последних Audi A6, A7, A8 и Q8. Судя по яркой отделке вентиляционных отверстий, модель получит варианты персонализации интерьера.
Известно, что в основу следующей генерации A1 легла модульная архитектура MQB A0. Ранее в компании рассказали, что хэтчбек получит 200-сильную топовую версию и новую подвеску. На первом этапе продаж Audi A1 предложат с бензиновым трехцилиндровым двигателем объемом 1 литр мощностью 116 л.с. и 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор с отдачей 150 л.с. Позже на рынке появится модификация S1 с двухлитровым турбомотором мощностью 250 л.с. и системой полного привода Quattro.
Новинку полностью рассекретят уже в ближайшие дни, а мировая премьера пройдет в рамках Парижского автосалона в октябре. В салоны европейских дилеров автомобиль доберется до конца года. Производство Audi A1 будете перенесено из Брюсселя в испанский Марторель.
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