Внешность нового поколения Audi A1 раскрыли до премьеры

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Изображения нового поколение Audi A1 накануне официальной презентации опубликовало бельгийское издание Autotijd. Техническая информация о новинке пока не раскрывается. Впрочем, ждать осталось недолго.

Судя по свежим изображениям, по сравнению с предшественником хэтчбек получит более динамичный и выразительный силуэт, позаимствовав ряд дизайнерских решений у Q2. В интерьере нового поколения A1 будет реализована концепция Virtual cockpit, а главной фишкой компактной «пятидверки» станет большой экран новой мультимедийной системы. Напомним, что о возможностях последнего в Audi уже рассказывали на недавнем тизерном видео. Так, водитель или пассажиры смогут пальцем писать все что угодно на экране, а автомобиль будет сам расшифровывать запрос!

Несмотря на то, что технические характеристики «единички» пока не раскрываются, неофициально сообщалось, что в новом поколении A1 переедет на платформу MQB A0, а моторная линейка будет позаимствована у Volkswagen Polo

Мировая премьера нового поколения Audi A1 состоится на автошоу в Париже. В продажу хэтчбек может поступить до конца года.