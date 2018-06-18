«Длинный» Audi Q2 L готовится к продажам в Китае

Компания Audi готовится к старту продаж на китайском рынке компактного кроссовера Audi Q2 . Автомобиль с приставкой «L» в названии уже находится в производстве на одном из совместных предприятий бренда, пока же в сети появились изображения модели, поданные в национальное патентное агентство.

Разработчики указывают, что за счет незначительного увеличения размеров авто (прирост длины кузова составил всего 46 мм, а колесной базы 28 мм) значительно увеличилось пространство для пассажиров второго ряда, а более широкие дверные проемы упрощают посадку.

Исходя из представленных изображений, можно констатировать, что Q2 L получит панорамную крышу и несколько вариантов колесных дисков с новым рисунком. Появится и пластиковый обвес в одном цвете с кузовом.

Известно, что первое время в продаже кроссовер будет представлен с единственным 150-сильным 1,4-литровым турбированным мотором, работающим в паре с роботизированной трансмиссией. Полный привод для Audi Q2 L не предусматривается. О составе доступных комплектаций станет известно позднее.

Напомним, что версии кроссоверов с удлиненным кузовом традиционно пользуются в Китае повышенным спросом. Продавать Audi Q2 L за пределами Поднебесной пока не планируется.