Hyundai обогнал LADA на рынке новых SUV

Дилеры Hyundai продали в мае 2018 года 8182 автомобиля марки, относящихся к классу SUV, сообщают в «Автостат Инфо». Так, Hyundai на 50,3% увеличил продажи в этом сегменте, вышел здесь на первое место, оставив на втором марку LADA

Отечественный производитель продал на рынке кроссоверов и внедорожников в мае 2018 года 6404 машины. Это на 23,8% больше, чем в мае 2017-го. Третье место удержала марка KIA , которая реализовала в РФ в мае этого года 6297 новых SUV (+49%). Продажи марки Renault на внедорожном рынке «просели» в мае на 1,5% до 6241 ед. По результату мая французская марка занимает 4-е место в сегменте SUV. За ней расположился Nissan . Всего 5418 новых SUV под маркой «Ниссан» было продано в России в мае этого года, на 38,6% больше, чем годом ранее.

Шестой по величие результат на рынке новых кроссоверов и внедорожников продемонстрировала в мае Toyota — 5219 ед. авто (+14,2%). На седьмое место вырвался Mitsubishi . Японская марка продала россиянам 3115 машин класса SUV, улучшив свой прошлогодний результат на 109,3%. Восьмое место в рейтинге сегмента принадлежит Volkswagen , который реализовал 2927 новых кроссоверов и внедорожников, на 22,2% больше, чем годом ранее. Последними в топ-10 самых успешных брендов рынка SUV финишируют Chevrolet (2713 авто, +17,3%) и Mazda (2006 ед., +58%).

Напомним, что в мае 2018 года, согласно данным «Автостат Инфо», в России было продано 64 341 автомобиль класса SUV, что на 31,4% превысило продажи прошлого года — 49 033 ед.