Porsche 911 превратили в спидстер

Компания Porsche представила новинку — модель 911 Speedster. Пока это концепт, но мы почти не сомневаемся, что в конечном итоге немцы выпустят эту машину ограниченным тиражом.

За основу был взят стандартный кабриолет. Некоторые кузовные панели ему заменили на углепластиковые, тем самым добившись уменьшения массы. Появилось укороченное ветровое стекло и аэродинамическая панель за сиденьями. Привычного тента нет: примитивный матерчатый верх в случае непогоды натягивается вручную. И судя по геометрии пассажирского отсека, ехать придется, упираясь в него головой.

Несколькими штрихами специалисты Porsche добились уникального сочетания современности и классики. Колеса диаметром 21 дюйм крепятся одной центральной гайкой. Боковые зеркала заднего вида установлены в металлических корпусах в ретро-стиле. Из той же серии и пробка бензобака. А еще спидстеру приготовили специальную двухцветную окраску кузова и чуть измененные фары.

При создании автомобиля акцент делался на удовольствии от вождения и скорости. Ради облегчения машины конструкторы отказались от задних сидений, кондиционера и мультимедиасистемы, применили титановый выхлоп и кресла на углепластиковом каркасе. Двигатель позаимствовали у Porsche 911 GT3. Это четырехлитровый атмосферник в 500 л.с. С ним агрегатируется 6-ступенчатая механическая коробка.

О главном — динамических характеристиках и ориентировочной цене серийной версии — производитель пока умалчивает.