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Subaru Forester можно купить в юбилейной комплектации
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Subaru Forester можно купить в юбилейной комплектации 

CarClub 34 минуты назад
Фото: CarClub
Минувшей весной на автосалоне в Нью-Йорке был представлен Subaru Forester нового поколения. До нас эта машина пока не добралась, но японцы не оставляют Россию без новинок. Последняя из них — прежний «лесник» в юбилейной комплектации 60th Anniversary.
В честь собственного 60-летия Subaru выпустит всего 150 таких машин. Каждая из них будет отмечена табличкой с порядковым номером автомобиля в серии. Кроме того, «юбилейный» Forester отличается спортивным передним бампером и шильдикам на кузове с изображением первой модели марки — Subaru 360.
Оснащение машины неплохое: светодиодные фары, комбинированная отделка сидений кожей и тканью, 18-дюймовые колеса, двухзонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, мультимедийная система с навигацией, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя.
А вот силовой агрегат выбрали самый простой: двухлитровый 150-сильный атмосферник в тандеме с 6-ступенчатой механикой. Цена зато получилась разумной — 1 969 900 рублей. Обычные «Форестеры» стоят в России от 1 699 000 до 2 669 000 рублей.
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