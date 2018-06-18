В РФ стартовали продажам юбилейного Subaru Forester

В России объявили старт продажам юбилейного Subaru Forester

В нынешнем году японский автоконцерн Subaru отмечает 60-летний юбилей и выпустила к этому событию специальную версию популярного внедорожника Forester 60th Anniversary. Теперь новинка доступна и в России.

Несмотря на то, что тираж спецверсии модели составляет всего 150 экземпляров, несколько из них стали доступны и российским автомобилистам. Стоимость новики объявлена от 1,969 млн рублей.

Внедорожник получил оппозитный мотор объемом 2,0 литра, мощностью 150 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и полным приводом.

От привычного Subaru Forester юбилейное авто отличается «атлетичным» бампером, колесными дисками на 18 дюймов, новой светодиодной оптикой и креслами с комбинированной отделкой.

Помимо этого Subaru Forester декорирован шильдиком с изображением первой модели Subaru — 360.

Приятным «бонусом» модели стали вышитые тканевые коврики и педальные накладки из алюминия.

Отметим, что в информационной службе Subaru заявили, что это последняя модель производителя с механической КПП.