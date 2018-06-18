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В РФ стартовали продажам юбилейного Subaru Forester
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В России объявили старт продажам юбилейного Subaru Forester 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
В нынешнем году японский автоконцерн Subaru отмечает 60-летний юбилей и выпустила к этому событию специальную версию популярного внедорожника Forester 60th Anniversary. Теперь новинка доступна и в России.
Несмотря на то, что тираж спецверсии модели составляет всего 150 экземпляров, несколько из них стали доступны и российским автомобилистам. Стоимость новики объявлена от 1,969 млн рублей.
Внедорожник получил оппозитный мотор объемом 2,0 литра, мощностью 150 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 6-скоростной МКПП и полным приводом.
От привычного Subaru Forester юбилейное авто отличается «атлетичным» бампером, колесными дисками на 18 дюймов, новой светодиодной оптикой и креслами с комбинированной отделкой.
Помимо этого Subaru Forester декорирован шильдиком с изображением первой модели Subaru — 360.
Приятным «бонусом» модели стали вышитые тканевые коврики и педальные накладки из алюминия.
Отметим, что в информационной службе Subaru заявили, что это последняя модель производителя с механической КПП.
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