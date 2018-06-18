В сеть просочились первые рендеры Suzuki Baleno под брендом Toyota

В сети интернет выложили несколько рендеров с изображением обновленного хэтчбека.

По силовой части автоновинка получит линейку из двух моторов. Первый — 1,2-литровый «атмосферник» на 90 л.с. и пятиступенчатой МКПП или CVT-вариатором. Второй — 1,3-литровый дизель на 90 л.с. и МКПП на пять ступеней. Привод — безальтернативный передний.

В базовую оснастку обсуждаемой автомодели входит кондиционер на ручном управлении, фронтальные защитные подушки, мультимедиа система, а также система помощи водителю.

В самой дорогой комплектации автомодель оснащается сенсорным монитором, шестью защитными подушками, парктроником, а также камерой заднего обзора.

На индийском авторынке автомодель будет доступна от 600000 рублей в переводе на российскую валюту.

Представители Toyota в РФ не исключают возможного прихода Suzuki Baleno и на авторынок РФ.