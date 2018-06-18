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В сеть просочились первые рендеры Suzuki Baleno под брендом Toyota
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В сеть просочились первые рендеры Suzuki Baleno под брендом Toyota 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
Как ранее сообщалось, производство немного преображенных Suzuki Baleno автокомпания Toyota планирует начать в на индийском автозаводе Maruti Suzuki.
В сети интернет выложили несколько рендеров с изображением обновленного хэтчбека.
По силовой части автоновинка получит линейку из двух моторов. Первый — 1,2-литровый «атмосферник» на 90 л.с. и пятиступенчатой МКПП или CVT-вариатором. Второй — 1,3-литровый дизель на 90 л.с. и МКПП на пять ступеней. Привод — безальтернативный передний.
В базовую оснастку обсуждаемой автомодели входит кондиционер на ручном управлении, фронтальные защитные подушки, мультимедиа система, а также система помощи водителю.
В самой дорогой комплектации автомодель оснащается сенсорным монитором, шестью защитными подушками, парктроником, а также камерой заднего обзора.
На индийском авторынке автомодель будет доступна от 600000 рублей в переводе на российскую валюту.
Представители Toyota в РФ не исключают возможного прихода Suzuki Baleno и на авторынок РФ.
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