Ещё
Папарацци заметили прототип Mercedes EQ C в необычной маскировке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Папарацци заметили прототип Mercedes EQ C в необычной маскировке 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
В преддверии мирового дебюта Mercedes EQ C, его прототип был замечен фотошпионами вблизи от места производства в необычной маскировке.
Папарацци застали электромобиль с необычным набором колес, вероятно, спроектированных с учетом аэродинамической эффективности.
Черно-синее покрытие корпуса получило контрастные вставки в задней части в виде красной полосы по всей задней двери, с продолжением на крыльях.
Несмотря на то, что дизайн корпуса по-прежнему остается в основном скрытым под маскировкой, EQ C уже существенно отличается от других «трехконечных звездных» внедорожников аналогичного размера, к примеру GLC.
В конце концов, Daimler пообещал визуально отличить электромобили EQ от обычных моделей с двигателем ICE, и они соответствуют этому обещанию.
Большая решетка в передней части является фальшивой. Так как элеткромобиль не нуждается в ней. На рисунке выше концепция имела панель, имитирующую внешний вид традиционной решетки радиатора, и мы ожидаем, что модель готовой продукции будет иметь похожий вид.
Когда Mercedes снимет наконец маскировку с EQ C, он должен будет провести хорошую борьбу против множества конкурентов в премиальном сегменте. Релевантными примерами должны были стать Jaguar I-Pace и Audi E-Tron, а BMW iX3 — в 2020 году, когда Tesla Model Y также поступит в продажу.
Если EQ C останется верным техническим характеристикам концепции, то его мощность будет обеспечиваться двумя электродвигателями, обеспечивающими комбинированную мощность 402 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
До первых 100 км/ч Mercedes EQ C будет разгоняться менее чем за пять секунд, благодаря литий-ионному аккумулятору мощностью 70 кВт/ч. Запас хода концепта рассчитан на 500 километров между зарядами.
Car.ru: последние новости
Автоэксперты не рекомендуют заправлять полный бак Пять ошибок водителей привлекающие угонщиков Российские владельцы внедорожников собираются переходить на более дешевое топливо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Бензин начал дешеветь9
Почему не стоит заправлять полный бак7
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб229
Представлена новая «восьмерка» BMW
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение