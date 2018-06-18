Папарацци заметили прототип Mercedes EQ C в необычной маскировке

В преддверии мирового дебюта Mercedes EQ C, его прототип был замечен фотошпионами вблизи от места производства в необычной маскировке.

Папарацци застали электромобиль с необычным набором колес, вероятно, спроектированных с учетом аэродинамической эффективности.

Черно-синее покрытие корпуса получило контрастные вставки в задней части в виде красной полосы по всей задней двери, с продолжением на крыльях.

Несмотря на то, что дизайн корпуса по-прежнему остается в основном скрытым под маскировкой, EQ C уже существенно отличается от других «трехконечных звездных» внедорожников аналогичного размера, к примеру GLC.

В конце концов, Daimler пообещал визуально отличить электромобили EQ от обычных моделей с двигателем ICE, и они соответствуют этому обещанию.

Большая решетка в передней части является фальшивой. Так как элеткромобиль не нуждается в ней. На рисунке выше концепция имела панель, имитирующую внешний вид традиционной решетки радиатора, и мы ожидаем, что модель готовой продукции будет иметь похожий вид.

Когда Mercedes снимет наконец маскировку с EQ C, он должен будет провести хорошую борьбу против множества конкурентов в премиальном сегменте. Релевантными примерами должны были стать Jaguar I-Pace и Audi E-Tron, а BMW iX3 — в 2020 году, когда Tesla Model Y также поступит в продажу.

Если EQ C останется верным техническим характеристикам концепции, то его мощность будет обеспечиваться двумя электродвигателями, обеспечивающими комбинированную мощность 402 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

До первых 100 км/ч Mercedes EQ C будет разгоняться менее чем за пять секунд, благодаря литий-ионному аккумулятору мощностью 70 кВт/ч. Запас хода концепта рассчитан на 500 километров между зарядами.