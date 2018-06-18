Volkswagen Golf возвращается в Россию

Volkswagen Golf перестали продавать на российском рынке в 2016 году. Плановый рестайлинг прошел позже, так что обновленную машину мы до сих пор не видели. Немцы решили возобновить поставки модели только сейчас.

«Гольф» — самый популярный Volkswagen в мировом масштабе. Вот маркетологи и решили, что в России он должен быть представлен обязательно, из имиджевых соображений. Дешевым он не будет. Во-первых, в силу импортного происхождения. Во-вторых, из-за выбранных для поставок модификаций. К нам повезут только машины с роботом DSG и турбомотором 1.4 в 125— и 150-сильном исполнениях.

Так что стартовая цена на уровне самого дешевого «Тигуана» не удивляет. Если кроссовер можно купить за 1 399 000 рублей, то пятидверный хэтчбек стоит как минимум 1 429 900 рублей. В начальную комплектацию Trendline включены климат— и круиз-контроль, мультимедиасистема, обогревы передних сидений и руля, противотуманные фары, автопарковщик и цвет «металлик».

В версии Comfortline за 1 499 900 рублей появятся светодиодные фары, датчики света и дождя, камера заднего вида и 16-дюймовые легкосплавные колеса. На 70 тысяч дороже предлагается комплектация R-Line, отличающаяся обвесом и колесами на размер больше. Топовый вариант Highline идет только со 150-сильным двигателем. В таком «Гольфе» будут виртуальные приборы, задние светодиодные фонари, обогрев ветрового стекла и более комфортные кресла. Цена — 1 649 900 рублей.

Как сообщает портал autoreview.ru, первые автомобили дилеры получат в сентябре, а уже в декабре прием заказов будет закрыт. Предполагается, что созданных к этому времени складских запасов хватит до конца 2019 года, когда в Россию приедет Volkswagen Golf следующего поколения.