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Крошечный рамный Suzuki: раскрыт Jimny нового поколения
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Крошечный рамный Suzuki: раскрыт Jimny нового поколения 

Motor.ru 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания Suzuki представила внедорожник Jimny нового поколения и опубликовала первую информацию о нем. Пока показана только машина для японского рынка — ее публичный дебют состоится 5 июля.
«Джимни» четвертого поколения остался компактным внедорожником: его габаритная длина по-прежнему составляет менее четырех метров. При этом модели сохранила рамную конструкцию, неразрезные мости и раздаточную коробку с понижающей передачей. Все модификации автомобиля предлагаются только с подключаемым полным приводом.
Базовый вариант Suzuki Jimny оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 660 кубических сантиметров, выдающим 64 лошадиные силы и 95 крутящего момента. Он может работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».
Вторая модификация модели получила название Sierra. Она предлагается с 1,5-литровым атмосферником, отдача которого пока не уточняется. Трансмиссии — те же, что и у младшего мотора.
В базовое оснащение модели войдет кондиционер и 16-дюймовые «штампованные» колеса. Другие версии предусматривают бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, легкосплавные диски и даже светодиодные фары головного света. Также у «Джимни» впервые появится система предупреждения фронтальных столкновений, которая может в экстренном случае замедлить автомобиль вплоть до полной остановки.
Производство модели предыдущего поколения уже свернуто. Оно выпускалось с 1998 по 2018 год.
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