Ещё
Самый крошечный внедорожник сменил поколение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый крошечный внедорожник сменил поколение 

Популярная механика 28 минут назад
Фото: Популярная механика
Suzuki Jimny остался настоящим внедорожником, сохранив раму лестничного типа, раздаточную коробку и демультипликатор. На японском рынке у малыша будет, как и раньше, две версии — «просто» Jimny и Sierra. Первая оснащается бензиновым турбомотором объёмом 0,66 литра и мощностью 64 лошадиных силы, у второй — атмосферный 1,5-литровый двигатель. Оба могут быть с пятиступенчатой механической коробкой или четырёхступенчатой автоматической. Привод, разумеется, полный.
Также у варианта Sierra есть увеличенная колея, расширенные колёсные арки, подножки и другой передний бампер. Фары теперь светодиодные, есть система автоматического торможения, которая работает в диапазоне 5–100 км/ч, а на скоростях до 60 км/ч ещё и обнаруживает пешеходов. В Японии для Jimny доступно целых 13 вариантов окраса кузова плюс двухцветные комбинации с контрастной крышей, капотом, решёткой, бамперами и арками.
Внутри — новый руль и сенсорный центральный дисплей диагональю семь дюймов, климатическая система и круиз-контроль, а мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Вероятно, Sierra станет экспортной версией, а «просто» Jimny останется лишь на японском рынке в качестве кей-кара с ограничением по мощности в 64 лошадиные силы и с длиной менее четырёх метров.
Популярная механика: последние новости
Внешность нового поколения Audi A1 раскрыли до премьеры Шпионы засекли новый корейский кроссовер (фото) Volvo приоткрыла завесу тайны над седаном S60
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением288
Водители передрались на трассе под Калининградом28
Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО5
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение