Самый крошечный внедорожник сменил поколение

Suzuki Jimny остался настоящим внедорожником, сохранив раму лестничного типа, раздаточную коробку и демультипликатор. На японском рынке у малыша будет, как и раньше, две версии — «просто» Jimny и Sierra. Первая оснащается бензиновым турбомотором объёмом 0,66 литра и мощностью 64 лошадиных силы, у второй — атмосферный 1,5-литровый двигатель. Оба могут быть с пятиступенчатой механической коробкой или четырёхступенчатой автоматической. Привод, разумеется, полный.

Также у варианта Sierra есть увеличенная колея, расширенные колёсные арки, подножки и другой передний бампер. Фары теперь светодиодные, есть система автоматического торможения, которая работает в диапазоне 5–100 км/ч, а на скоростях до 60 км/ч ещё и обнаруживает пешеходов. В Японии для Jimny доступно целых 13 вариантов окраса кузова плюс двухцветные комбинации с контрастной крышей, капотом, решёткой, бамперами и арками.