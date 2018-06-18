Suzuki опубликовала на сайте изображение обновленного Jimny 2019

Множество людей хвалили Mercedes за то, что он сохранил стиль старой школы и квадратную форму G-класса, и вероятно такая же история повторится с Suzuki и предстоящим 2019 Jimny.

Четвертое поколение маленького, но очень компетентного внедорожника Suzuki Jimny , заменит модель, которая существует уже два десятилетия. Его изображение появилось на официальном сайте компании до официальной премьеры, которая намечена на следующий месяц.

Напомним, что в августе 2017 года в Сети появились фотоснимки более низкой модели со стальными колесами и в различной цветовой гамме.

Несмотря на то, что общий дизайн в коробках остался неповрежденным, Suzuki внесла некоторые изменения здесь и там, чтобы не отставать от времени, оставаясь верным оригинальному рецепту.

Приборная панель была обновлена, чтобы освободить место для сенсорного экрана, расположенного высоко на центральной консоли, что стало большим шагом вперед по сравнению с его 20-летним предшественником.

В дополнение к множеству изображений есть некоторые официальные данные, размещенные на веб-сайте компании, такие как конфигурация лестничной рамы и жесткая подвеска с тремя звеньями.

Согласно предварительным техническим характеристикам, JDM-spec Jimny будет доступен с крошечным двигателем 0,66-литровым и более крупным 1,5-литровым агрегатом с выбором между пятиступенчатой механической коробкой передач и автоматической коробкой передач с четырьмя скоростями.

Предлагаются 15— или 16-дюймовые колеса, в то время как список «лакомств» будет включать в себя круиз-контроль, кнопочный пуск, многофункциональное рулевое колесо и кондиционер. Со стороны безопасности будет выполняться автономное экстренное торможение.