Стартовали продажи «УАЗа Патриот» в футбольной спецсерии

Этим летом Россия впервые принимает у себя мировое первенство по футболу. В честь этого знаменательного события Ульяновский автозавод подготовил специальную комплектацию внедорожника «Патриот».

«Футбольное» исполнение создано на базе комплектации «Престиж» стоимостью 929 000 рублей. В нее добавили климат-контроль, 16-дюймовые литые колеса с оригинальным дизайном и центральным колпаком с логотипом в виде футбольного мяча, отличительные наклейки и шильдики на кузове. В оснащение вошли атермальные стекла задней полусферы, велюровые коврики, кожаная отделка рычага КПП и стояночного тормоза, а также кожаная отделка сидений с тиснением и контрастной строчкой.

Все «Патриоты» в новой версии окрашиваются в синий «металлик». Цена «футбольной» серии составляет 995 000 рублей, что на 66 тысяч дороже исходного варианта. Дополнительно для нее можно заказать зимний пакет в составе обогревов ветрового стекла и заднего сиденья.