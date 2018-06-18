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Стартовали продажи «УАЗа Патриот» в футбольной спецсерии
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Стартовали продажи «УАЗа Патриот» в футбольной спецсерии 

CarClub 9 минут назад
Фото: CarClub
Этим летом Россия впервые принимает у себя мировое первенство по футболу. В честь этого знаменательного события Ульяновский автозавод подготовил специальную комплектацию внедорожника «Патриот».
«Футбольное» исполнение создано на базе комплектации «Престиж» стоимостью 929 000 рублей. В нее добавили климат-контроль, 16-дюймовые литые колеса с оригинальным дизайном и центральным колпаком с логотипом в виде футбольного мяча, отличительные наклейки и шильдики на кузове. В оснащение вошли атермальные стекла задней полусферы, велюровые коврики, кожаная отделка рычага КПП и стояночного тормоза, а также кожаная отделка сидений с тиснением и контрастной строчкой.
Все «Патриоты» в новой версии окрашиваются в синий «металлик». Цена «футбольной» серии составляет 995 000 рублей, что на 66 тысяч дороже исходного варианта. Дополнительно для нее можно заказать зимний пакет в составе обогревов ветрового стекла и заднего сиденья.
Напомним, что в конце 2016 года УАЗ запустил комплектацию «Патриот World of Tanks» с кожаным салоном коньячного цвета и рядом отсылающих к игре «фишек». Эта версия и сейчас есть в прайс-листе марки. Просят за нее немало — 1 159 000 рублей. А в конце мая стартовали продажи экспедиционного «Патриота» за 1 039 990 рублей.
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