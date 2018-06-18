Новый Mercedes-AMG CLS с решеткой Panamericana засветился в сети

Решетка Panamericana достается только новым или предстоящим высокопроизводительным продуктам от немецкой корпорации. У семейства AMG GT — это последний A45 и следующее поколение GLE 63.

В настоящий момент компания Mercedes-AMG не собирается создавать оригинальную модель CLS с решеткой Panamericana, однако клиенты и поклонники марки могут посмотреть, как может выглядеть автомобиль благодаря представленным фотографиям. Роботы принадлежат Юлияну Дочевичу (Yuliyan Dochev), который дополняет транспортное средство передним фартуком, другими крыльями, удлиненными боковыми юбками, диффузором и спойлером крышки багажного отсека, что предположительно изготовлены из углеродного волокна.

CLS 53, мог выглядеть, как автомобиль изображенных на фото (или как минимум немного похожим) если бы Mercedes-AMG оснастит модель 4,0-литровым двигателем V8. В любом случае он смог бы стать хорошим конкурентом для Audi RS7 и BMW M8 Gran Coupe, но этого не произойдет. Отмечается, художник описывает цифровой снимок CLS как «проект клиента», используя такие слова, как «одобренная версия» и «время производства». А это означает, что одноразовая модель может появится в качестве персонального и эксклюзивного автомобиля.