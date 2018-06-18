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Автопапарацци выложили в сеть снимки автоновинки — Skoda Octavia 2020
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Автопапарацци выложили в сеть снимки автоновинки — Skoda Octavia 2020 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По утверждению самих фотошпионов, съемка велась непосредственно в момент прохождения дорожных тестов автоновинки — Skoda Octavia 2020.
По мнению автоэкспертов, прототип изображенный на снимках и более ранняя версия Octavia 2020 имеют много общего во внешних чертах и оснащении. Однако имеются первые различия.
Так, к примеру, конструкторы изменили вид радиаторной решетки, воздухозаборников, а также головных огней.
На фото видно, что машина низко посажена. Однако, по мнению автоэкспертов, причиной тому не конструктивное изменение, а нагрузочные испытания прототипа.
Машину просто подгрузили намеренно, для проверки очередных параметров.
Что касательно силового агрегата обсуждаемой автоновинки, то автоэксперты просто уверены, что чешский автопроизводитель непременно оснастит новую линейку гибридной силовой установкой как у Superb. Также в моторной линейке ожидаются дизельный и бензиновый агрегаты.
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