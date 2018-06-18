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BMW 3-Series попался фотошпионам
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BMW 3-Series попался фотошпионам 

CarClub 1 час назад
Фото: Instagram
Автомобильному фотографу Даниэлю Хуку посчастливилось запечатлеть на Нюрбургринге новый седан BMW третьей серии. Разумеется, в камуфляже. Текущее поколение в кузове F30 выпускается с 2011 года и весной 2015-го перенесло плановый рестайлинг. Преемника могут показать уже в этом году, но до дилеров он доберется только в 2019-м.
Следующей «трешке» присвоили заводской индекс G20. В ее основе лежит модульная платформа CLAR, на которой отныне базируются все BMW с заднеприводной сущностью: от «пятерки» до «восьмерки», новый Х5 и будущий Х7. BMW 3-Series обретет «сросшиеся» ноздри радиаторной решетки, а фирменные «ангельские глазки» габаритов окончательно уйдут от формы круга, превратившись в небольшие «скобки».
По предварительной информации, помимо топовой версии М3, в семействе появятся сразу две «подогретые» модификации. Это бензиновый BMW M340i с 360 силами под капотом и дизельный BMW M340d, двигатель которого станет выдавать 320 л.с. Ну а базовыми, как и сейчас, будут трехцилиндровые моторы объемом полтора литра. Любопытно, что BMW собирается предлагать для них в качестве опции полный привод. Такой ход должен добавить «трешке» поклонников в России.
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