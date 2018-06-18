Ещё
Haval становится дороже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Haval становится дороже 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Китайский бренд Haval без каких-либо анонсов провел повышение стоимости двух своих наиболее популярных моделей на российском рынке. Бестселлер марки Haval H6 теперь оценивается на 50-70 тысяч рублей дороже в зависимости от выбранной трансмиссии.
Так, переднеприводный вариант SUV c 1.5-литровым 150-сильным турбомотором и МКПП теперь оценивается в 1 миллион 170 тысяч рублей, а самая оснащенная из версий с 2.0-литровым дизелем аналогичной мощности и «автоматом» оценивается на 190 тысяч рублей дороже.
Еще больше выросли цены на габаритный Haval H9, занимающий флагманское положение в модельной линейке бренда. Рост цены для всех доступных версий составил ровно 140 тысяч рублей. Теперь бензиновый вариант с 245-сильным 2.0-литровым мотором обойдется россиянам в 2 миллиона 560 тысяч рублей, а за внедорожник с дизелем на 190 «лошадей» придется заплатить на 70 тысяч рублей больше.
Кроме них в России представлен компактный Haval H2, не пользующийся серьезной популярностью, и Haval H6 Coupe, только недавно появившийся в продаже. С начала года и до конца мая китайский производитель смог реализовать в нашей стране почти тысячу автомобилей, что дает прирост в 44% на фоне данных 2017 года.
Allroader.ru: последние новости
Skoda Kodiaq RS анонсировали официально Mercedes GLE 2019 продолжает разоблачаться Новый Ford Explorer 2020 показали в облике полицейской машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП17
Первая смерть на Крымском мосту304
Смертельная игра: выпускники разбились лоб в лоб230
Бензин начал дешеветь9
Два штрафа за одно нарушение: ГИБДД не видит проблем1
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
00:56
Полиция вскрыла авто огнетушителем
Автоновости
00:31
Ил-76 сбросил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение