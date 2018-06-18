Haval становится дороже

Китайский бренд Haval без каких-либо анонсов провел повышение стоимости двух своих наиболее популярных моделей на российском рынке. Бестселлер марки Haval H6 теперь оценивается на 50-70 тысяч рублей дороже в зависимости от выбранной трансмиссии.

Так, переднеприводный вариант SUV c 1.5-литровым 150-сильным турбомотором и МКПП теперь оценивается в 1 миллион 170 тысяч рублей, а самая оснащенная из версий с 2.0-литровым дизелем аналогичной мощности и «автоматом» оценивается на 190 тысяч рублей дороже.

Еще больше выросли цены на габаритный Haval H9, занимающий флагманское положение в модельной линейке бренда. Рост цены для всех доступных версий составил ровно 140 тысяч рублей. Теперь бензиновый вариант с 245-сильным 2.0-литровым мотором обойдется россиянам в 2 миллиона 560 тысяч рублей, а за внедорожник с дизелем на 190 «лошадей» придется заплатить на 70 тысяч рублей больше.

Кроме них в России представлен компактный Haval H2, не пользующийся серьезной популярностью, и Haval H6 Coupe, только недавно появившийся в продаже. С начала года и до конца мая китайский производитель смог реализовать в нашей стране почти тысячу автомобилей, что дает прирост в 44% на фоне данных 2017 года.