Вседорожник Land Rover Discovery получил ряд доработок и новых функций

Как отмечается, прежде всего нужно обратить внимание на силовой агрегат обсуждаемой автомодели. Discovery оснастили новым трехлитровым мотором V6 на 306 л.с.

Теперь машина берет разгон до отметки 100 км/ч за 7,5 секунды.

Из новенького можно также рассмотреть установленную систему безопасности Clear Exit Monitor, в функциональные обязанности которой входит мониторинг дорожного полотна на предмет приближающегося автотранспорта и мгновенно оповещает звуковым и мигающим световым сигналом водителя и его спутников.

Адаптивная система круиз-контроля с функционалом Stop & Go способна контролировать движение автомобиля в случае остановки на короткий период времени и вывести авто на заданные параметры движения.

Также в ее функции включено умение изменять скорость автомобиля, вплоть до полного стопа в плане поддержания безопасной дистанции.

Среди доппакетов систем безопасности клиент может рассчитывать: Park Pack, Drive Pack и Driver Assist Pack.