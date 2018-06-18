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Вседорожник Land Rover Discovery получил ряд доработок и новых функций
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Вседорожник Land Rover Discovery получил ряд доработок и новых функций 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как отмечается, прежде всего нужно обратить внимание на силовой агрегат обсуждаемой автомодели. Discovery оснастили новым трехлитровым мотором V6 на 306 л.с.
Теперь машина берет разгон до отметки 100 км/ч за 7,5 секунды.
Из новенького можно также рассмотреть установленную систему безопасности Clear Exit Monitor, в функциональные обязанности которой входит мониторинг дорожного полотна на предмет приближающегося автотранспорта и мгновенно оповещает звуковым и мигающим световым сигналом водителя и его спутников.
Адаптивная система круиз-контроля с функционалом Stop & Go способна контролировать движение автомобиля в случае остановки на короткий период времени и вывести авто на заданные параметры движения.
Также в ее функции включено умение изменять скорость автомобиля, вплоть до полного стопа в плане поддержания безопасной дистанции.
Среди доппакетов систем безопасности клиент может рассчитывать: Park Pack, Drive Pack и Driver Assist Pack.
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