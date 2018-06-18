Новый Bentley Bentayga Speed прибудет в 2019 году 

Первый внедорожник Bentley, Bentayga прибыл почти три года назад и быстро завоевал популярность у клиентов британской марки. Изначально автомобиль предлагался исключительно с бензиновым двигателем W12, но в конечном итоге линейка была расширена и теперь включает бензиновый V8, дизельный V8 и гибридный V6.
Говоря о предстоящем Bentayga Speed, исполнительный директор Bentley не вникал в подробности, но сказал, что модель получит больше мощности от двигателя W12 (по факту, это было ожидаемо). В настоящее время 6,0-литровый агрегат производит 608 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, в то время как Lamborghini Urus, имеющий аналогичное оснащение, предоставляет 350 лошадиных сил. Увеличенная отдача Bentley Bentayga Speed может позволить автомобиль достигать 0-100 км/ч менее чем за 4,1 секунды, а также максимально разгоняться до более чем 301 километров в час. Должна использоваться полноприводная система и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с обновленным программным обеспечением.