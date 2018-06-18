«Новое цунами „Дизельгейта“: в Германии арестован глава Audi

Суд постановил арестовать руководителя Audi Руперта Штадлера в рамках процесса по делу о фальсификации концерном Volkswagen данных о выбросах вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей. По мнению судьи, на свободе руководитель дочки Volkswagen мог оказать давление на свидетелей и следствие.

В Audi подчеркнули, что арест не лишает Штадлера презумпции невиновности. О ходе процесса рассказывает собственный корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова

«Арест гендиректора Audi Руперта Штадлера в Германии называют скандальным. Штадлер стоит у руля Audi 11 лет, и его обвиняют в должностном подлоге, а конкретно в том, что уже после «Дизельгейта», который разразился в США, он знал о том, что на его заводе производят автомобили с незаконным программным обеспечением, которое занижает выбросы, но не остановил производство. К такому выводу следователи пришли после обыска в его квартире неделю назад. Вскрыли его компьютер, всю переписку за годы, все гаджеты, и вот там и нашли, как утверждает прокурор, факты причастности Штадлера к афере с манипуляциями по выбросам. Следователи говорят о расширении круга подозреваемых, это уже около 20 топ-менеджеров Audi и один из членов правления автоконцерна. Его имя в интересах следствия пока не называют. Аресты сотрудников из-за дизельной аферы здесь, в Германии, идут постоянно, они, по сути, вообще не прекращаются. Не так давно прошли самые масштабные обыски в Porsche , более 150 следователей обыскивали все дочерние подразделения. В феврале обыски прошли в штаб-квартире Audi в Ингольштадте. В немецкой прессе пишут, что этот дизельный скандал, который сейчас идет в Германии, чуть ли не дело чести для генерального прокурора Мюнхена, он ведет это дело, поэтому так взялся за концерн, и его хватка уже несколько лет как не ослабевает. Пишут о том, что с 2009 года в США и Европе было продано 220 тысяч дизельных авто, на которых было установлено программное обеспечение, которое как раз и занижает выбросы. И в 2015 году из-за этого скандала шесть членов совета директоров Audi уже лишились своих постов, давление тогда было и на Руперта Штадлера, но он смог удержаться на плаву до июня 2018 года. Теперь, если факт манипуляции с выбросами подтвердится, то Audi ждут и штрафы. Daimler за аналогичные нарушения за поставку Mercedes, не показывающих реальные показатели выбросов, тоже может грозить штраф, недавно говорилось о 4 млрд евро. Так что, как тут пишут в прессе, немецкую автоиндустрию накрывает новая волна цунами «Дизельгейта».

Дизельный скандал вокруг Volkswagen и ее «дочек» тянется уже несколько лет. Еще в 2015 году руководство концерна призналось в искусственном занижении уровня вредных выбросов во время тестирования машин на экологичность.